La modelo Elizabeth Loaiza se besó con una amiga en pleno live, luego de que uno de sus seguidores le pidiera que se besara con la persona que estaba haciendo el en vivo.

“Un pico no se le niega a nadie”, expresó Elizabeth luego de que le diera el beso a su amiga. Tras el acto, ella y su amiga empezaron a hablar de algunos temas sexuales y se no dejaban de reír.

Algunos internautas no vieron con buenos ojos el beso entre ellas, “un pico no se le niega a nadie, pero los besos en la boca son símbolo de parejas, novio y esposos”, “ay no y les parece muy bonito eso”, “ahora se volvió lesbiana Elizabeth Loaiza”, entre otros.

