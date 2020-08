Tras la cirugía de emergencia por biopolímeros, Lina Tejeiro contó si tomará o no acciones legales

La actriz Lina Tejeiro contó en una conversación que tuvo con la modelo y presentadora Jessica Cediel, quien también tuvo que pasar por un proceso muy similar con el tema de biopolímeros, si tomará o no acciones legales en contra de la persona que le inyectó esta sustancia en sus glúteos.

Y es que Lina ha estado muy activa en sus redes sociales después de la cirugía la que fue sometida por cuenta de los biopolímeros, mostrando su recuperación y respondiendo preguntas de sus seguidores.

Recientemente en un en vivo con Jessica Cediel, Lina contó que no conoce el nombre completo de la persona que le inyectó los biopolímeros y que por tal motivo no tiene cómo comunicarse con ella, por lo cual dice que no va a demandar.

Asimismo, expresó que en el país se hace muy poco o casi nada respecto a casos similares como los de ella, por lo cual dice no querer perder su tiempo con un proceso.

Recordemos que la actriz ya se encuentra muy recuperada y casi volviendo a su vida normal.