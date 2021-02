Un fragmento del programa televisivo llamado ‘Caso Cerrado’ se ha vuelto viral en redes sociales. La presentadora Ana María Polo arremetió contra una joven nacida en Colombia que insistía en hablar en inglés. Esto causó que la Dra. Polo se saliera de sus casillas y le exigiera a la chica: “si no hablas español, te largas”.

“Pásame al angelito de Dios ese”, dice la abogada cuando le pide al grupo de logística que haga seguir a la joven, pero ella comenzó a hablar en inglés. La doctora Polo le insistió en que en ‘Caso Cerrado’ se habla español y le preguntó de dónde era. “Escúchame. Si no hablas español, te vas. ¿Me estás entendiendo? Yo no estoy jugando contigo. A mí no me vas a hacer retos. No me interesan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas”, retó a la joven.

Lea también: VIDEO. “Le encanta la pelota”: James Rodríguez jugando con Samuel

La joven seguía con aires de americana por lo que fue ‘vaciada’ por la Dra. Polo: “El que habla dos idiomas se llama bilingüe, el que habla tres se llama trilingüe. ¿Sabes el que habla uno? ¿Cómo le dicen? Americano (…) Lo que te corre en esa sangre es Colombia. Así que no te equivoques. Esto es un programa en español. Si no hablas español, en la próxima palabra, te largas. ¡Si no hablas español, te largas!”, expresó un poco ofuscada la doctora. Por lo que la joven le respondió: “Sí, señora” y continuó su presentación en español.