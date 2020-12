La Dj Marcela Reyes sacó de dudas a sus seguidores, quienes le preguntaron si había hecho porno o se le había pasado por la cabeza hacer cine para adultos.

“Tuve una propuesta medio interesante, digo interesante porque el ofrecimiento económico era bien alto, pero decidimos decir que no porque realmente no es lo que está en mis valores como mujer, como mamá, como empresaria y gracias a Dios trabajo muy juiciosa y me va muy bien, recojo muy buenos frutos como empresaria y como artista, así que decidimos decir ‘no’”, detalló a través de sus estados de Instagram.

Lea también: VIDEO: “Me siento renovada”: Manuela Gómez contó que lleva dos meses sin consumir drogas

Así mismo, le preguntaron si había tenido amigas “prepagos”: “Claro que sí. He tenido amigas así y tal vez pueda que también conozca personas que están cerca a mí y tenga el desconocimiento de que no sé lo que hacen, pero no creo que tenga que meterme, señalar o hablar de ese tema”, expresó Marcela.

Según la Dj, le habría ofrecido una tentadora propuesta para hacer pornografía pero la rechazó.