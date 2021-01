La influencer Luisa Fernanda W confesó cómo ha logrado que su pasado no afecte su presente, a través de sus estados de Instagram la actual pareja de Pipe Bueno recibió cientos de criticas y halagos tras ser cuestionada por su pasado.

“¿Cómo haces para que tu pasado tan duro no afecte tu presente?”, le preguntaron a Luisa y así respondió: “aceptación y agradecimiento. Vivir el presente y recordar el pasado con amor y tomar en cuenta lo aprendido. La verdad me siento una mujer muy afortunada. Todos en la vida pasamos por cosas buenas y cosas no tan buenas. La clave está en saber que Dios es el único que no nos va a fallar”.

Otra de sus fans le escribió: “Qué tesa haber superado y soportado tanto”, por lo que Luisa le dijo: “en una conversación con Lau llegamos a la conclusión que el único que no nos falla es Dios. Nosotros fallamos, nuestros amigos fallan, los hermanos fallan, nuestros padres fallan, hasta nuestros hijos fallan, pero es normal, somos humanos. La clave está en perdonar y siempre tener presente que Dios es el único que jamás nos va a fallar”, al parecer, la influencer tiene buena relación con su cuñada Laura Bueno.

Por último le recalcó a sus seguidores que ella va de la mano de ‘Dios’: “Por eso cuando he recibido malos tratos en redes o etc, me tranquilizo y todo lo dejo en manos de Dios”. Recordemos que Luisa empezó con Pipe Bueno, padre de su hijo Máximo, luego del fallecimiento el cantante Legarda.

