VIDEO: ¿Fin del romance? Novia de ‘La Liendra’ dio indicios de que ya no están juntos

Luisa Castro, la novia del influencer conocido como ‘La Liendra’, confirmó que se irá a vivir a Medellín, pero en ningún momento lo mencionó.

A través de sus estados de Instagram, Luisa dijo: “resulta que me voy a ir vivir un tiempo a Medellín y pues les quería contar eso […] Ya es una decisión tomada y les quería informar para que luego no se sorprendan cuando me vean por allá”, aunque no dio fechas anunció que sería en los próximos días.

Presumen que la pareja lleva varios días separado. Recodemos que ‘La Liendra’ dijo el día de su cumpleaños que “el tiempo habla solo”.

Luisa también expresó que estaría en la casa de su madre, y es que hace días que ella y el influencer no publican fotos juntos en redes sociales.

Este sería El detalle que confirmaría que ‘La Liendra’ y Luisa Castro sí terminaron:

