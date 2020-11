Eve J. Marie, una modelo de Playboy, denunció a una aerolínea luego de que una azafata le pidiera que cubriera sus senos por “mostrar de más”.

La influenciadora estadounidense viajaba con su hijo de 7 años desde Dallas a Tulsa, EE.UU.

Eve contó a través de su perfil de Twitter: “¡me amenazaron con sacarme del avión debido a mi atuendo! la única asistente de vuelo amable me prestó su suéter de trabajo para que mi hijo de 7 años y yo, no fuéramos escoltados afuera”.

La modelo de Playboy le contó al diario The Sun: “cuando me amenazaron con sacarme del avión si no me cambiaba de ropa, me sentí completamente humillada, avergonzada y muy ofendida”.

La mujer detalló que sintió que las otras mujeres en el avión la estaban juzgando “por mi atuendo y decían que mis senos son demasiado grandes”, detalló al mismo medio.

@SouthwestAir I was threatened removal of a flight due to my attire! the ONLY nice flight attendant loaned me her work sweater so that me & my 7 yr old were not escorted off the plane. What a shame @southwestair is this house you treat your A-list members #inflightdiscrimination pic.twitter.com/KVDYCvguZw

— Eve J Marie (@evejmarie) October 29, 2020