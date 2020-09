FOTOS Y VIDEO: “Difícil pero lo logré”: El nuevo logro de Daniella Álvarez que causó admiración en redes sociales

La ex Señorita Colombia, Daniella Álvarez ha mostrado muy de cerca cómo ha sido su recuperación y todo lo que ha logrado tras la amputación de su pierna izquierda, proceso que ha vivido con el apoyo de su familia y su novio.

En esta ocasión, Daniella dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram que logró ponerse de pie, sostener el equilibrio y tomarse la foto que ha causado admiración.

Recordemos que Daniella se ha sometido a terapias y ejercicios en su proceso de recuperación y ha tenido que tomar hasta 24 pastillas al día.

En el video, se observa a la ex Señorita Colombia caerse varias veces mientras trataba de ponerse de pie, hasta que por fin lo logró.

“Que rico es poder caminar y que ustedes puedan hacerlo. Pequeñas cosas que damos por hecho y que otros sueñan con poder! Esperando con ansias mi pierna”, expresa Daniella en el mensaje con el que acompaña la publicación.

Estos son algunos de los mensajes que le escribieron a Daniella por su nuevo logro: “Que divina, que coraje”, “La más linda y hermosa”, “A vos no te rompe nadie”, “Bravo amiga”, “Ver esto me encanta, me llena de ganas, me hace valorar, me hace admirarte cada día más”, “Mi profunda admiración bebé”, “Increíble eres una valiente”, “Ejemplo de vida”.