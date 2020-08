Epa reconoce que es una “ñera”

Epa Colombia, se compara como una “ñera” y se volaría por los tejados.

En sus habituales en vivo de historias, Epa Colombia, dijo que no usaría un brazalete penitenciario si le dan casa por cárcel pero si la Policía va por ella: “no se va dejar, porque Dios no quiere. Si tiene que saltar las tejas, las salta, pero la cogen”. Ante esta afirmación, la influencer hizo una demostración sobre un tejado al estilo Pablo Escobar, con sirena y todo donde le dicen “Daneidy la policía vine por ti”. Para ella su caso es comparable con Lady Tabares y ha repetido que casi la meten a la cárcel pero ha logrado justicia porque “realmente, a ella le hubiera podido pasar lo mismo que a la ‘Vendedora de rosas’”.

Epa compartió que no ha vuelto a subir contenidos a redes, está esperando que le aprueben pues es lo que la hace feliz y las peluquerias no le dan para tanto. Lo intentó una vez con unos productos chinos y el INVIMA casi “por yegua e imbécil” se va para la cárcel por unas pastillas que la embalaron. Por eso está dedicada a las ketarinas “que la sacaron adelante”. En esta oportunidad termina el video de preguntas y respuestas, afirmando que “la dejaron sola todos los que estaban con ella en el Transmilenio” y amigos, porque en las audiencias brillan por su ausencia. “Soy una ñera y no me molestan los comentarios pero no se metan con mi pareja”. La pregunta del por qué aun tiene redes sociales es sencilla: “se las devolvieron porque sin ellas los jueces vieron que podría entrar en depresión y suicidarse”.