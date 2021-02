La empresaria e influencer conocida como ‘Epa Colombia’ llamó la atención de sus seguidores tras dar a conocer el motivo por el que no ha dejado a su novia, la futbolista Diana Celis, quien le habría puesto los cachos con otra deportista.

“¿Qué ha pasado con Celis, no has vuelto ha salir con ella?”: cuestionó uno de los internautas, por lo que ‘Epa Colombia’ contó por qué no la ha dejado: “… Claro que yo sigo con ella (Diana), yo perdí la virginidad con ella, y pues, yo la amo. Yo soy muy boba”.

Les también: VIDEO. María Gabriela Isler tiene una relación swinger con Mauro Urquijo





Hace poco, Epa Colombia logró recuperar su mercancía y remodelar los establecimientos de belleza para atender a sus clientas en Bogotá. Y es que el Invima le había quitado sus productos por no cumplir con la reglamentación. “Amiga, volvimos a abrir nuestra sede de Bogotá. Amiga, te vas a hacer la mejor keratina del mercado, porque no tenemos competencia, querida, y tenemos los mejores estilistas de Colombia”, expresó Daneidy Barrera Rojas, nombre real de la influencer.