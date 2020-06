Daneidy Barrera Rojas -La “Epa Colombia”-, publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde, al parecer, quiso imitar a las personas “afro” y causó polémica al ser tachada de “racista”

Y es que en las historias que, al parecer, ya fueron eliminadas de su cuenta oficial, pero luego fueron publicadas por un portal de entretenimiento, se ve a la “Epa Colombia” con su cara pintada de color negro haciendo chistes sobre la comunidad afrodescendiente.

Inicialmente Daneidy expresa de forma jocosa que: “Ay amiga, me veo super regia, que tal que donde yo fuera “negrita”, ¡yo sería una negra macabra”.

Luego la “Epa Colombia” hace unos chistes sobre cómo hablarían las personas de esta comunidad en francés, y entre risas imita este idioma pronunciado algunas palabras.

Asimismo, habla sobre la nariz y los dientes de estas personas, expresando que: los negritos son muy afortunados, se mandan un poco de dientes, porque tienen los dientes reblancos y un poco de labios, pero en la nariz se pasaron…(risas), una nariz de ellos es como una fosa mía”.

Finalmente la “Epa Colombia”, después de tantos “chistes”, afirma que todo es mentira y que los defendería ante cualquier ofensa o maltrato: “Negritos de verdad que donde a ustedes les paso algo… me los maten, sus papás me les peguen, me lo hagan sentir mal, “les doy”, me dicen pa’ salir porque yo los defiendo”.

Después de publicar estas historias, la “Epa Colombia” recibió todo tipo de críticas donde le dicen que: “En conclusión la estupidez humana en su máxima expresión”, “Esto es un claro ejemplo de la ignorancia de la gente”, “…Es un hecho racista y discriminatorio”, “…Racismo”, “Qué falta de cultura”.

Video en el que le dicen “racista” a la “Epa Colombia”:

