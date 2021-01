Una cuenta de Instagram fue la encargada de recopilar las imágenes en que salía Dani Duke sin retoque ni cirugías, para muchos internautas la influencer sale irreconocible. La que sería la novia de ‘la Liendra’ generó polémica en redes sociales.

En la fotografía de hace uno años, de la actual novia de ‘La Liendra’, se puede observar con el cabello de color castaño, la nariz más pronunciada, un delineado grueso en los ojos, los labios más delgados y la cara menos perfilada, al parecer, la joven se habría realizado la bichectomía para que su rostro se viera más perfilado.

El nombre de Dani Duke ha tomado fuerza últimamente luego de que saliera besándose con el ex de Luisa Castro, quien al parecer se encuentra sola. Hace poco anunció: “no estoy cerrada a la posibilidad de que pueda llegar una buena persona y me enamore. No me va a importar si es hombre o mujer”, dijo Castro a través de sus estados de Instagram.

Estas son algunas postales de Dani Duke sin retoque ni cirugías: