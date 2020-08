Amaranta Hank hará fiesta porno gratis por Uribe

La actriz porno y escritora Amaranta Hank, abiertamente lanzó una promesa en sus redes el año pasado y la va a cumplir.

Conocida como Amaranta Hank, la actriz porno y escritora, que cogió fama en un video vestida de monja y dándose placer, generando un escándalo que la llevo a ser fiestas, coger fama en España y Colombia, había dicho que si a Alvaro Uribe lo detenían, haría una fiesta donde ella daría sexo gratis y haría una rumba.

El programa “Lo sé todo Colombia”, la enfrentó y la “instagramer” del porno, confesó que va a cumplir que aún no sabe el día, la hora y el lugar además que no tiene problema si asisten vírgenes a la fiesta que prometió. Amaranta, se había alejado del mundo de los videos en pareja después de haber estado con Nacho Vidal, por varios rumores y decidió montar una “universidad” del sexo virtual. La pregunta que se hacen varios es saber, cuándo lo hará porque en estos días de Covid, muchos no quieren arriesgarse y ni perder el chance de cumplir su fantasía sexual.

