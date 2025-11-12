La Escuela de Talentos de Taekwondo finalizó con éxito su segunda jornada de formación integral este martes 11 de noviembre.

La Escuela congregó a 119 deportistas provenientes de 11 departamentos en el Palacio de los Deportes de Bogotá.

Este proyecto es una iniciativa del Ministerio del Deporte, con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano (COC) y la Federación Colombiana de Taekwondo.

Durante los primeros días del encuentro nacional, los jóvenes talentos participaron en ocho espacios de fundamentación técnico-táctica y preparación física.

Entre los temas cruciales abordados se incluyeron el cómo hacer un buen calentamiento, el reglamento de la disciplina y la escuela de combate.

Las sesiones de entrenamiento fueron vitales, proporcionando a los deportistas herramientas para la prevención de lesiones, el mejoramiento del rendimiento y la optimización en la eficiencia del ejercicio.

Aspectos como la rapidez de reacción, ataques, y contraataques con las piernas trasera y delantera, son pilares fundamentales que se pulen durante la formación.

Técnica, táctica y prevención de lesiones: Pilares del entrenamiento de la Escuela de Taekwondo, proyecto Mindeporte y COC

Estos conocimientos, aplicados con la táctica, permiten a los deportistas usar el entorno a su favor en la competencia.

Los espacios de formación son guiados por expertos de la Federación Colombiana de Taekwondo, quienes también se enfocan en consolidar el compañerismo.

La Escuela contó con el acompañamiento de atletas de la Selección Colombia, como la medallista mundial Andrea Ramírez, Daniel Ramírez y Danna Ramírez, además del presidente de la Federación, Cito René Forero.

La actividad continuará este miércoles 12 de noviembre con la tercera jornada, que incluirá entrenamientos de fundamentación táctica y talleres de nutrición para los deportistas y reglamentación para entrenadores, a cargo de la juez internacional Johanna Palacio.

El próximo jueves, los asistentes tendrán una actividad de combate con indumentaria y seguimiento a través de sistema electrónico, lo que permitirá aplicar lo aprendido en un escenario muy cercano a la realidad, según destacó Juan Carlos Pinilla, metodólogo del programa Escuela de Talentos del COC.

