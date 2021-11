Luego de recibir a dos futbolistas lesionados tras las Eliminatorias de los últimos días, el entrenador manifestó su inconformidad en rueda de prensa

Las últimas fechas Fifa han generado enfrentamientos entre clubes y selecciones nacionales por los calendarios tan extremos que tienen los futbolistas.

Esta vez el que estalló fue el entrenador del Liverpool Football Club, Jürgen Klopp, quien manifestó que odia lo que tienen que esperar los clubes por las selecciones y que desde el punto de vista de las lesiones, no son favorecidos.

El alemán expresó sus críticas por la ventana de selecciones en la que normalmente se pierden a muchos jugadores importantes, todo después de que regresaron lesionados Fabinho y Andy Robertso.

El entrenador dijo sin tapujos: «Odio los parones por selecciones».

«No ayudan tampoco desde el punto de vista de las lesiones porque, mira, si hubiéramos jugado la semana siguiente tras perder contra el West Ham, no tres días después como con las selecciones, los futbolistas hubieran tenido al menos dos días libres», puntualizó.

Klopp también criticó que «Durante todo este tiempo han estado entrenando. Cada técnico tiene sus propios objetivos y muchas veces piensan que tienen que trabajar en el aspecto físico de los jugadores», finalizando la rueda de prensa con un contundente «Así que no, no me gustan los parones».

