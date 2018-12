Entrenador Octavio Zambrano confirmó que Medellín ya tiene acuerdo con jugador de Tolima

Minuto30.com- En Independiente Medellín avanzan en la búsqueda de refuerzos para el 2019, incluso desde antes de terminar la Liga Águila II-2018.

De hecho ya tendrían avanzadas varias negociaciones, incluso algunas de ellas con preacuerdos firmados con algunos jugadores.

Así lo ratificó el director técnico del ‘Equipo del Pueblo’, Octavio Zambrano, en entrevista con El Colombiano.

El estratega confirmó que el DIM ya tiene muy adelantada la contratación de Ómar Albornoz, quien viene de actuar con Deportes Tolima.

“Yo lo pedí, nosotros ya tenemos un documento firmado con el jugador, existe una resistencia del Tolima que aduce ciertos compromisos que a mi no me competen porque no soy hombre de leyes, y por ese lado tendremos oposición legal”, comentó el orientador ecuatoriano.

Y es que aunque el lateral asegura que su vínculo con el conjunto ‘Pijao’ termina este año, el presidente y propietario del club, Gabriel Camargo, argumenta que tiene en su poder un contrato firmado de renovación, que el jugador dice desconocer.

Octavio Zambrano es consciente de la situación, pero manifiesta que “si todo sale bien Albornoz sería jugador del Medellín”.

El entrenador siente que Alborrnoz sería un muy buen refuerzo para su equipo de cara a los compromisos de 2019.

“Es un futbolista idóneo para el equipo que queremos construir de cara a la Copa Libertadores”, concluyó Zambrano.