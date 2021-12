¿Entregaron el Portal Américas a la delincuencia?

“Todo lo contrario el Portal de las Américas está recuperado, después de que fue totalmente destruido y vandalizado, está totalmente recuperado. Se recuperó está en perfectas condiciones por dentro y por fuera”. Alcaldesa Claudia López

¿Qué ya recuperó el portal Américas? desde hace más de 7 meses los ciudadanos viven un verdadero infierno, no pueden utilizar Transmilenio porque la delincuencia destruyó el Portal, los niños no pueden salir a los parques porque llegan los expendedores de drogas, el comercio tiene miedo porque llega la extorsión y no pueden comprar ni arrendar las propiedades.

El microtráfico que antes se concentraba en sectores como María Paz, el Amparo y Patio bonito, ahora trascendió al portal américas y en toda la Avenida Ciudad de Cali, ¿entregaron este sector de Bogotá a la delincuencia?

Esta semana mientras la alcaldesa decía que ya había recuperado el sector, los ciudadanos lo que vieron fue una nueva batalla campal, donde las bandas organizadas atacaban a los comerciantes y policías con machetes.

El dominio por el territorio ha hecho que las fronteras invisibles sean la pelea continua entre las estructuras criminales, que se han apoderado de este sector. Lo más preocupante es que estas estructuras criminales quieren llegar ahora a las elecciones para llegar al poder.

Indigna que estos ciudadanos desamparados sean la presa de estas estructuras para que ahora mediante el miedo, la extorsión, el secuestro, terminen votando por ellos y así, estos gobernantes de Bogotá y de otras regiones del país, terminan cediendo sectores de las ciudades a la delincuencia.