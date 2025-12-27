¡Entre los mejores del mundo! Néstor Lorenzo en el ranking IFFHS 2025 de entrenadores

Minuto30
    Néstor Lorenzo planifica el 2026 con la Selección Colombia: "Trabajar con un objetivo claro"
    Néstor Lorenzo revela su estrategia de trabajo y ambición para llevar a la Selección Colombia a lo más alto en el Mundial 2026. Foto: FCF
    Resumen: El ranking se basa en el rendimiento estadístico, resultados en clasificatorias y la votación de expertos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El prestigio del fútbol colombiano sigue en ascenso. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) ha revelado su prestigioso listado de los mejores directores técnicos del planeta para este 2025, y las noticias para la “Tricolor” son inmejorables: Néstor Lorenzo ha sido reconocido oficialmente dentro de la élite de los seleccionadores nacionales.

    El ranking, que se basa en el rendimiento estadístico, resultados en clasificatorias y la votación de expertos y periodistas de todo el mundo, sitúa a Lorenzo en el mismo escenario que figuras de la talla de Luis de la Fuente, quien lidera la lista tras su éxito con España, y el siempre vigente Lionel Scaloni.

    Los mejores del banquillo en 20252>

    La excelencia táctica de este año ha sido dominada por entrenadores que han logrado imprimir un sello de identidad a sus equipos. Así quedó el cuadro de honor de los seleccionadores:
    Top Seleccionadores (Ranking 2025 – IFFHS):

    1. Luis de la Fuente (España) – El mejor del año.

    2. Roberto Martínez (Portugal).

    3. Lionel Scaloni (Argentina).

    4. Ståle Solbakken (Noruega).

    5. Thomas Tuchel (Inglaterra).

    6. Didier Deschamps (Francia).

    7. Walid Regragui (Marruecos).

    8. Timur Kapadze (Uzbekistán).

    9. Néstor Lorenzo (Colombia).

    10. Javier Aguirre (México).

    ¿Por qué está Lorenzo en el Top 10?

    El reconocimiento de la IFFHS a Néstor Lorenzo no es gratuito. Durante el 2025, la Selección Colombia consolidó un estilo de juego ofensivo y una regularidad envidiable en las eliminatorias sudamericanas, logrando victorias clave ante potencias continentales.

    La capacidad de Lorenzo para gestionar el recambio generacional y potenciar a figuras como Luis Díaz y James Rodríguez ha sido aplaudida por expertos internacionales.

    El duelo de clubes

    Mientras que en selecciones De la Fuente se lleva la corona, en el ámbito de clubes la pelea sigue cerrada entre la elegancia de Carlo Ancelotti y la innovación táctica de Pep Guardiola, quienes continúan dominando las votaciones por su éxito en competiciones europeas.

    El 2025 cierra con la certeza de que Colombia tiene en su banquillo a uno de los estrategas más respetados del mundo.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.

