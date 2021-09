¡Desgraciada! Enterró vivo a su propio perrito, para no pagarle un tratamiento veterinario

Una mujer enterró vivo a su cachorro para no pagarle un tratamiento veterinario y el animalito terminó muriendo. La mujer fue condenada.

El horrible hecho se habría registrado hace más de dos años en Inglaterra, sin embargo, la noticia volvió a conmover al mundo entero luego de conocerse la sentencia a la mujer.

Según detallaron medios internacionales, la mujer llevó a su perro al veterinario porque el animal tenía un dolor en las patas y estaba caminando muy extraño.

El doctor le indicó que el peludito había sufrido dos fracturas, una en una de las patas traseras y la otra en una de las patas delanteras, por lo que había que hacerle un tratamiento o sacrificarlo, para que no sufriera.

La mujer le agradeció al profesional y se retiró. Horas después tomó al animal y lo enterró vivo en un parque.

Personas que caminaban por el sector encontraron al animal al interior de una bolsa y bajo la tierra, por lo que lo auxiliaron y trasladaron de urgencia a un centro veterinario donde no pudieron hacer mucho por él y le terminaron aplicando la inyección.

Gracias a una cámara de seguridad, las autoridades de Inglaterra identificaron a la mujer. En los últimos días un juez decidió que la mujer debía recibir una sentencia suspendida de 18 semanas, le prohibió volver a tener una mascota al menos en un año y medio, tendrá que pagar 120 horas de servicio comunitario e irónicamente, también tendrá que pagar una multa equivalente a lo que dejó de pagar para salvarle la vida a su mascota.

— BBC Lancashire (@BBCLancashire) September 3, 2021