“Nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien”: Francia Márquez

La vicepresidenta, Francia Márquez, en una entrevista para RTVC se refirió sobre la polémica que generó la dotación de televisores, camas y almohadas para la casa presidencial.

La vicepresidenta, afirmó que no se le tuvo en cuenta sobre algunas desiciones que determinaron la compra de varios enseres .»No hubo mucha consulta.Nos dijeron que podíamos solicitar cosas para dotar la casa, que las casas tienen que estar muy bien porque a veces vienen visitas internacionales y es la imagen del país cada una de estas casas”

Respecto a las críticas que ha recibido por la compra de almohadas y tendidos con plumones de ganso, le resulta gracioso, ya que es ambientalista. “Hicimos pedidos, pero yo no me enfoqué en cosas gigantes, pero tampoco de las plumas de ganso, soy ambientalista, me da hasta risa”.

Finalmente, la vicepresidenta pidió al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, revisar la orden de compra por más de $173 millones.

