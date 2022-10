Enseñanzas de la Selección Colombia Femenina Sub-17 Para El Ciudadano de A Pie

Estamos a un día de jugar por primera vez la final de un mundial de fútbol en cualquier categoría, esta hazaña la han podido cumplir un grupo de mujeres que de forma silenciosa y humilde han rendido tributo a su talento. Siempre hemos hablado de las bondades que tiene el deporte como elemento pedagógico y didáctico en la educación de quienes hacen parte de sus diferentes procesos, indiferentemente de su rol en cada uno de ellos.

Es retador poder aprovechar este momento histórico que vive nuestro fútbol femenino, para poner en contexto, las enseñanzas que nos dejan a los ciudadanos del común, estas futbolistas, a partir de su actuación en el mundial que se realiza por estos días en la India.

Pasión y Disciplina.

Lo que hacemos en la cotidianidad, tiene su eco en la historia y por ende nos acompaña en la eternidad. En ocasiones perdemos el foco y como seres humanos no sabemos por qué luchar, incluso muchas veces no entendemos para qué estamos aquí, pasamos la vida yendo de un lado para el otro, dejando proyectos iniciados, ocupando espacios que no dan calor a nuestra alma y que no encienden nuestro corazón.

El Dilema Entre Ganar y Ser Los Mejores.

Ganar todos los partidos no hace que un equipo de fútbol sea el mejor, en el deporte como en la vida, eres el mejor cuando logras conquistar tu corazón y luego eres capaz de conquistar el de las demás personas. En un mundo egoísta y donde cada quién quiere salvar su existencia desde el plano individual, cada vez cobra más valor, el discurso y sobre todo los hechos de quienes intentan unir, será la única forma de que la humanidad pueda ser sostenible en el tiempo.

Visión.

Ser conscientes de nuestras capacidades hace que podamos tener una buena visión de nuestras propias acciones, cuando somos capaces de visualizarnos cumpliendo todas nuestras metas, luego es mucho más fluido poderlo llevar a la realidad. Tener una razón por la cual salir a enfrentar la vida cada día hace que cada instante de la existencia pueda vivirse con la chispa de pasión necesaria, para en determinados momentos no identificar si estamos viviendo o estamos soñando.

Empatía.

Vivimos en una sociedad en la que predominan las noticias lamentables, la pérdida de un niño en la montaña, el papá que no consigue trabajo, la mamá que contrajo una enfermedad, la subida del dólar y las oportunidades a la baja. El deporte une y al unir nos hace pensar como parte de un todo, esta forma de ver la vida, aunque sea solo por unos instantes, no hace tener empatía y dar la cara a una de las grandes manifestaciones de retraso en el desarrollo humano que es la indiferencia.

Aunque es cierto que la forma de jugar al fútbol de las chicas nos ha alegrado los días, no debemos olvidar que cada uno de nosotros como humanos que somos, tenemos un impacto sobre los demás, la pregunta es: ¿Estamos contaminando nuestro ecosistema con la energía que aportamos? o ¿transferimos esperanza?

Los Resultados.

Estás notas siempre son leídas por bastantes deportistas y entrenadores, aunque sea insuficiente utilizar solo este medio y en este escrito solo este párrafo, es necesario que ustedes y las personas a las que les llegan estas palabras y se dedican a otras labores, entiendan lo confuso que se hace el mundo cuando se evalúan los procesos a través de los resultados conseguidos durante el desarrollo de los mismo.

Esta Selección Colombia Sub-17 no marca la historia solamente por participar en la final de un mundial, también lo hace por su irreverencia en la cancha ante las situaciones adversas que ustedes ya conocen, es algo así como protestar ganando, evento especial para la época.

De la misma forma, la invitación que nos hacen estás jóvenes, es a no permitir que aspectos externos nos insensibilicen con los asuntos fundamentales de la vida, debemos conseguir que el foco de nuestras actuaciones se den en el marco del desarrollo humano, con ese objetivo bien claro, estamos seguros de que nunca perderemos, los resultados de lo que hagamos en la vida no depende en muchas circunstancias de nosotros mismos, por lo que nunca éstos reflejarán la clase de seres humanos que somos.

Dignidad y Firmeza.

Por último, es importante reconocer la capacidad que las jóvenes jugadoras han demostrado de dignidad y firmeza. Dignidad porque con su personalidad se han ganado el respeto de propios y extraños y firmeza porque han creído que cada prueba que han tenido que superar lleva consigo una enseñanza de esas que sirve para ensanchar el espíritu y seguir creyendo que los sueños solo pueden ser conquistados si a pesar del miedo entramos a navegar en la profundad de los mares, a pesar de su oscuridad y profundidad. Las chicas decidieron no quedarse en la orilla, han ido al frente dándole más valor a la pasión por cumplir sus sueños que, al miedo que implica caminar hacia lugares desconocidos.

Estas palabras pueden ayudar a que seamos un poco más conscientes de los elementos transformadores que trae consigo el deporte en todos los niveles de la vida, aprender de cada competencia y del entorno en el que se llevan a cabo, nos da la posibilidad de avanzar como individuos y como sociedad.

A partir del próximo lunes, recordar la participación de estas chicas en el mundial sub-17 realizado en la India, debe de hacernos reflexionar sobre el valor de la disciplina, pasión, empatía, dignidad y firmeza, en nuestras labores cotidianas, porque independientemente del resultado del domingo estas chicas han ganado su mundial, porque han dejado para nosotros grandes enseñanzas, que pueden transformar la visión propia y el alcance infinito de lo que hacemos.