Los ensayos clínicos que se realizaban de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han sido interrumpidos porque las evidencias recogidas indican que no era efectiva para prevenir la transmisión del virus.

El Programa de Naciones Unidas del VIH/sida (ONUSIDA) indicó que esta decisión le fue comunicada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Durante los ensayos no se encontraron indicios de que la vacuna no fuese segura, pero en cambio el análisis de los datos señalaba que no se estaban obteniendo los resultados buscados.

Los ensayos se estaban realizando en catorce lugares de Sudáfrica con la participación de 5.400 personas entre los 18 y 35 años que no tenían el VIH y que estaban siendo seguidas durante un periodo de 18 meses.

Los participantes recibieron seis inyecciones a lo largo de igual número de meses, con algunos que recibían la verdadera vacuna y otros un placebo.

Según la entidad de la ONU, se realizó un estudio del 60 % de los participantes que habían estado en el ensayo por más de 18 meses y los resultados dieron con que 129 de los vacunados estaban infectados, mientras que en el caso de los que recibieron el placebo eran 123.

“Nos decepcionan estos resultados, pero se ha aprendido mucho que puede servir en futuros ensayos”, indicó la responsable de ONUSIDA,, Winnie Byanyima.

Otros ensayos igualmente con vacunas se están realizado en distintas partes del mundo, entre ellos uno en el que participan personas transgénero y hombres que tienen sexo con otros hombres en América y en Europa.

Asimismo se está probando una vacuna en mujeres de África subsahariana.

A pesar que durante estos ensayos se pone mucho énfasis en la prevención del contagio, alrededor del 4 % de mujeres participantes se infectan, lo que es considerado demasiado alto.