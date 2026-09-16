Resumen: Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo y desastres del Chocó se encuentran realizando barridos por los diferentes municipios para descartar afectaciones estructurales o víctimas.

Enjambre sísmico: Temblor de 4.7 en Medio San Juan la tarde de este miércoles

Minuto30.com .- Sobre las 3:12 de la tarde de este miércoles 16 de septiembre, un fuerte movimiento telúrico sacudió al departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el evento tuvo una magnitud de 4.7, encendiendo las alarmas en una jornada marcada por una inusual y constante actividad sísmica en la región.

La tierra no deja de moverse en el occidente del país. De acuerdo con el más reciente boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, emitido pocos minutos después del evento preliminar, el sismo se originó a una profundidad de 40 kilómetros, con epicentro exacto en el municipio de Medio San Juan (Andagoya), en el departamento del Chocó.

Epicentro: Medio San Juan

El evento sísmico de magnitud 4.7 en la escala de Richter sacudió la tarde de este miércoles 16 de septiembre al departamento del Chocó, según el reporte más reciente y actualizado emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro se localizó en el municipio de Medio San Juan, específicamente en la localidad de Andagoya.

Minutos después de un primer reporte preliminar, la autoridad geológica ajustó los datos definitivos del movimiento telúrico:

Hora local: 15:12 (3:12 p. m.).

Magnitud: 4.7.

Profundidad: 40 kilómetros (una profundidad considerable que puede influir en cómo se siente el sismo en la superficie).

Epicentro: Medio San Juan (Andagoya) – Chocó.

Inicialmente, el SGC había emitido un boletín preliminar indicando una magnitud de 4.4 con profundidad superficial; sin embargo, tras el análisis de la Red Sismológica Nacional, los datos fueron actualizados a las cifras definitivas. Hasta el momento, los organismos de socorro del departamento se encuentran realizando barridos para verificar si se presentaron daños estructurales o personas afectadas.

Un día de inusual actividad telúrica

Más allá de la magnitud de este evento puntual, lo que genera especial atención de las autoridades es la recurrencia de los movimientos. Según los datos oficiales entregados por el SGC, este es el séptimo sismo que se registra en Colombia en lo que va del día.

La concentración de esta actividad en el occidente del país es notable:

Cinco de los ocho sismos reportados hoy han tenido como epicentro el departamento del Chocó, los otros dos en la plataforma continental, frente al mismo departamento.

Tres de estos eventos han superado la magnitud de 4.4 en la escala de Richter, lo que evidencia una liberación constante de energía en esta zona de fallas geológicas.

Hasta el momento, los organismos de gestión del riesgo y desastres del Chocó se encuentran realizando barridos por los diferentes municipios para descartar afectaciones estructurales o víctimas.

Cabe recordar que el departamento concentra actualmente la atención del país y de las autoridades por las labores de recuperación de la avioneta accidentada en el cerro Tatamá.