Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    • ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido
    Invasión de avispas en partido de fútbol entre Envigado y Millonarios causa pánico y suspensión de la Copa BetPlay. Foto: Envigado FC
    Compartir:
    • ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    Resumen: Durante un partido de fútbol de la Copa BetPlay entre Envigado y Millonarios, un inesperado enjambre de avispas invadió el campo de juego, obligando a los jugadores a tirarse al suelo y detener el partido. El incidente, que fue captado por las cámaras de televisión, causó pánico y una pausa prolongada en el encuentro. Tras varios minutos, y a pesar de que algunas avispas aún rondaban, el árbitro decidió reanudar el juego, aunque finalmente lo suspendió de nuevo hasta que el enjambre fuera retirado por completo del estadio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un inesperado enjambre de avispas provocó un momento de pánico durante el partido entre Envigado y Millonarios por la Copa BetPlay.

    El inusual suceso obligó a los jugadores a interrumpir el juego y a buscar refugio en el suelo, mientras que los insectos volaban a su alrededor en pleno campo de juego.

    El incidente ocurrió en un momento crucial del partido, cuando de manera repentina cientos de abejas aparecieron y se dispersaron por la cancha.

    Las imágenes de la transmisión oficial captaron el momento exacto en que los jugadores, reaccionando instintivamente, se arrojaron al césped y permanecieron inmóviles, esperando que el peligro pasara.

    ¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

    La pausa forzada duró varios minutos, durante los cuales los futbolistas se mantuvieron tendidos.

    La escena, tan insólita como tensa, generó sorpresa entre los asistentes y los televidentes.

    Una vez que el enjambre se alejó, el árbitro decidió reanudar el encuentro, a pesar de que aún quedaban algunas abejas sobrevolando la cancha.

    Minutos después, luego de que éstas se posan sobre el arco de Millonarios, el árbitro decidió suspender hasta que las abejas fueran expulsadas por completo del escenario

    El juego estuvo suspendido pro espacio de 20 minutos.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Colombia se prepara para cerrar la fase de grupos del Panamericano Sub-15 enfrentando a Ecuador

    ¡Solo sirve ganar! La tricolor está lista para recibir a Bolivia

    ¡Caos en la etapa 11! La Vuelta a España paralizada y sin ganador

    Manizales anuncia cierre de fronteras para Clásico Cafetero

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿Dedicatoria al Deportivo Cali? Chaverra y la canción que salió escuchando del estadio de Palmaseca

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿El tiempo le está dando la razón? Juárez sin pelos en la lengua dijo que se sintió “irrespetado” por Atlético Nacional

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina

    ¿Cuándo juega Atlético Nacional? Inician las semifinales de la Liga BetPlay femenina


    [grupos] [fixture items="7"]