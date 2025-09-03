¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

Resumen: Durante un partido de fútbol de la Copa BetPlay entre Envigado y Millonarios, un inesperado enjambre de avispas invadió el campo de juego, obligando a los jugadores a tirarse al suelo y detener el partido. El incidente, que fue captado por las cámaras de televisión, causó pánico y una pausa prolongada en el encuentro. Tras varios minutos, y a pesar de que algunas avispas aún rondaban, el árbitro decidió reanudar el juego, aunque finalmente lo suspendió de nuevo hasta que el enjambre fuera retirado por completo del estadio.
Un inesperado enjambre de avispas provocó un momento de pánico durante el partido entre Envigado y Millonarios por la Copa BetPlay.
El inusual suceso obligó a los jugadores a interrumpir el juego y a buscar refugio en el suelo, mientras que los insectos volaban a su alrededor en pleno campo de juego.
El incidente ocurrió en un momento crucial del partido, cuando de manera repentina cientos de abejas aparecieron y se dispersaron por la cancha.
Las imágenes de la transmisión oficial captaron el momento exacto en que los jugadores, reaccionando instintivamente, se arrojaron al césped y permanecieron inmóviles, esperando que el peligro pasara.
La pausa forzada duró varios minutos, durante los cuales los futbolistas se mantuvieron tendidos.
La escena, tan insólita como tensa, generó sorpresa entre los asistentes y los televidentes.
Una vez que el enjambre se alejó, el árbitro decidió reanudar el encuentro, a pesar de que aún quedaban algunas abejas sobrevolando la cancha.
Minutos después, luego de que éstas se posan sobre el arco de Millonarios, el árbitro decidió suspender hasta que las abejas fueran expulsadas por completo del escenario
El juego estuvo suspendido pro espacio de 20 minutos.
