Un inesperado enjambre de avispas provocó un momento de pánico durante el partido entre Envigado y Millonarios por la Copa BetPlay.

El inusual suceso obligó a los jugadores a interrumpir el juego y a buscar refugio en el suelo, mientras que los insectos volaban a su alrededor en pleno campo de juego.

El incidente ocurrió en un momento crucial del partido, cuando de manera repentina cientos de abejas aparecieron y se dispersaron por la cancha.

Las imágenes de la transmisión oficial captaron el momento exacto en que los jugadores, reaccionando instintivamente, se arrojaron al césped y permanecieron inmóviles, esperando que el peligro pasara.

¡Urgente! Enjambre de avispas en el Polideportivo Sur provoca la suspensión del partido

La pausa forzada duró varios minutos, durante los cuales los futbolistas se mantuvieron tendidos.

La escena, tan insólita como tensa, generó sorpresa entre los asistentes y los televidentes.

Una vez que el enjambre se alejó, el árbitro decidió reanudar el encuentro, a pesar de que aún quedaban algunas abejas sobrevolando la cancha.

Minutos después, luego de que éstas se posan sobre el arco de Millonarios, el árbitro decidió suspender hasta que las abejas fueran expulsadas por completo del escenario

El juego estuvo suspendido pro espacio de 20 minutos.

