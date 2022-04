in

Este domingo, 3 de abril, al menos 12 reos fallecieron en enfrentamientos que se presentaron en El Turi, cárcel de Ecuador situada en la sureña provincia de Azuay, conforme a la información del ministro de Gobierno, Patricio Carrillo.

Por medio de una rueda de prensa dijo: “Hasta el momento se han identificado en la parte exterior 12 víctimas y en las partes internas todavía se está trabajando y haciendo una evaluación».

«Hay una organización que quiere tener un poder absoluto al interior del centro y hay unas células que se han rebelado contra ellos», indicó.

Pese a que la situación no se encuentra controlada aún, Carrillo informó que no hay un solo fugado, antes de avanzar que no declararán el estado de excepción: «Lo vamos a enfrentar con la ley normal».

Cabe indicar que fueron evacuados 90 presos, 10 de ellos fueron atendidos por personal del Ministerio de Salud debido a sus heridas, según el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), Pablo Ramírez.