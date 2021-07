¡Por falta de pago! Enfermeros de Puerto Berrío en paro y retienen vacunas Covid

En las últimas horas se conoció que un grupo de enfermeros del Hospital César Uribe Piedrahita del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, entraron en paro y no están vacunando contra el Covid-19, es decir que hay al menos cuatro mil vacunas retenidas.

Y es que los profesionales de la salud se encuentran en cese de actividades debido a que protestan porque, al parecer, llevan mes y medio sin recibir su salario y, en algunos casos, porque no los afilian al sistema de seguridad social, pues llevan esperando meses; además, denuncian el supuesto incumplimiento de un acuerdo de pago.

Según las declaraciones de una de las voceras de la protesta para medios locales, empezaron con cese de actividades y, al ver que no daban solución, entraron a paro y no están vacunando, no hay ingreso ni salida de vacunas contra el Covid.

Ante esta compleja situación, funcionarios del sector salud de Puerto Berrío se encuentran mediando diálogos entre los profesionales de la salud afectados y directivas del hospital para que puedan llegar a consensos y no retener más las vacunas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó esta situación que obstaculiza la vacunación contra el Covid en este municipio de Antioquia y señala que «impedir la vacunación constituye una medida desproporcionada y supera el derecho a la protesta del personal sanitario».

«Si bien es necesario proteger los derechos laborales del personal médico en estas difíciles épocas de pandemia, el derecho a la salud y a la vida deben ser prioridad», puntualizó la Defensoría.

2/2 Si bien es necesario proteger los derechos laborales del personal médico en estas difíciles épocas de pandemia, el derecho a la salud y a la vida deben ser prioridad. #NosUnenTusDerechos — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 7, 2021

Llevan más de 6 meses sin pago enfermeras, médicos y especialistas en el hospital 🏥 Cesar Uribe Piedrahita de Puerto Berrio. — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) July 6, 2021

#EnVivo | Enfermeros de Puerto Berrio retienen las vacunas contra la #COVID19 en protestas por falta de sueldo. — red+ noticias (@RedMasNoticias) July 8, 2021