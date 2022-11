[VIDEO] ¡Indignante! Graban a enfermera golpeando repetidamente a una anciana con Alzheimer

En redes sociales se viralizó un acto descarado, indignante y doloroso. Se muestra a una joven enfermera que trabaja en un ancianato, y está golpeando en repetidas ocasiones en la cara a una de sus pacientes, mientras los demás empleados gozan a carcajadas de estas agresiones.

Este hecho se descubrió gracias a la divulgación de la grabación que terminó por fortuna siendo denunciada y en manos de la autoridades, quienes confirmaron después que la anciana, padece Alzheimer.

Por su parte, el fiscal Dorjan Juniku dio orden de interrogar a todos los pacientes y empleados del lugar para recopilar información sobre estos maltratos. Esto, porque la ministra de Justicia Albulena Haxhiu, aseguró que este no seria el único caso, por lo que exige a las autoridades una profunda investigación.

i would like all my international moots to retweet this and raise awareness of care houses for old people, this happened in my country and it’s truly disappointing and disgusting, the abusers name is Aurona Pelaj and she shall be imprisoned. pic.twitter.com/tEbWRmP8Ft

