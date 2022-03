[VIDEO] ¿Qué pasó? Las burlas y las criticas han sido la causa de la enemistad por años entre Will Smith y Chris Rock

Dicen que el actor Will Smith dañó la edición de los Óscar. Su golpe a el humorista Chris Rock ha marcado el hito de la ceremonia, que pasará a la historia después de que este bromeara sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Aunque para muchos ha sido una sorpresa, lo cierto es que la enemistad entre los actores viene de años atrás. Ambos tenían una buena amistad, pero una broma que Rock hizo sobre Jada Pinkett Smith en los Oscar de 2016 aparentemente rompió su amistad.

En el año 2016, Jada decidió criticar a esa edición por falta de diversidad de los nominados y la pareja decidió no ir en esa ocasión, el presentador de ese año, que era también Chris Rock, dijo en su monólogo que la actriz no había sido invitada al espectáculo en primer lugar.

Luego el humorista le echó más leña al fuego burlándose de Will Smith, que no fue nominado finalmente por su actuación en ‘Concussion’. «Jada está loca porque su hombre Will no fue nominado por ‘Concussion’. Lo entiendo. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West», decía.

En ese entonces, todo quedó así, pues la pareja nunca se pronunció al respecto de lo que habló el humorista pero en esta última gala no quiso esconder su descontento ante la broma por su alopecia. Es más, aunque Will Smith rio la gracia al principio fue después de ver la expresión en el rostro de su esposa cuando se enfureció y saltó de forma agresiva al escenario.

Will Smith golpeó a Chris Rock por burlarse de su esposa.

Pero el pleito entre los actores no ha sido de siempre, en años pasado se ha bisto que comparten en premios y eventos juntos, inclusive participaron en algunas capítulos en ‘El príncipe de Bel-Air’.

Lo que si quedó claro luego de esta noche del 27 de marzo, es que la imagen alegre y protectora de Will Smith a cambiado para muchos, ahora es visto con otros ojos.

Para leer más noticias, clic aquí.