Resumen: Durante esta jornada democrática, los electores recibirán un tarjetón en el que encontrarán las opciones definitivas para elegir al próximo mandatario del país

Verifique su lugar de votación: revise antes de salir y no olvide la cédula original

Minuto30.com .- El día de hoy se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Para facilitar el proceso y evitar contratiempos, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los ciudadanos para que revisen su puesto y mesa de sufragio antes de salir de casa.

Esta consulta rápida y segura se encuentra habilitada de manera virtual a través de su portal oficial: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.

Durante esta jornada democrática, los electores recibirán un tarjetón en el que encontrarán las opciones definitivas para elegir al próximo mandatario del país. Los candidatos que disputan la Presidencia de la República en esta segunda vuelta son el continuista Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, este último logró avanzar a esta instancia definitiva tras haber alcanzado una cifra superior a los 10.300.000 votos en los comicios de la primera vuelta que representaron más del 43% de los votos, mientras que Cepeda fue el segundo con 9 millones 450 mil votos, menos del 41%.

Adicionalmente, y como es mandato constitucional, la tarjeta electoral cuenta con su respectiva casilla para aquellos ciudadanos que decidan ejercer su derecho a través del voto en blanco.

Se recomienda a todos los votantes asistir temprano y no olvidar su cédula de ciudadanía original para participar en este importante proceso.