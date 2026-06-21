Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Verifique su lugar de votación: revise antes de salir y no olvide la cédula original

    Esta consulta rápida y segura se encuentra habilitada de manera virtual: acá la encuentra

    Publicado por: SoloDuque

    votaciones elecciones voto
    Verifique su lugar de votación: revise antes de salir y no olvide la cédula original

    Resumen: Durante esta jornada democrática, los electores recibirán un tarjetón en el que encontrarán las opciones definitivas para elegir al próximo mandatario del país

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El día de hoy se lleva a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Para facilitar el proceso y evitar contratiempos, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los ciudadanos para que revisen su puesto y mesa de sufragio antes de salir de casa.

    Esta consulta rápida y segura se encuentra habilitada de manera virtual a través de su portal oficial: https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion.

    Durante esta jornada democrática, los electores recibirán un tarjetón en el que encontrarán las opciones definitivas para elegir al próximo mandatario del país. Los candidatos que disputan la Presidencia de la República en esta segunda vuelta son el continuista Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, este último logró avanzar a esta instancia definitiva tras haber alcanzado una cifra superior a los 10.300.000 votos en los comicios de la primera vuelta que representaron más del 43% de los votos, mientras que Cepeda fue el segundo con 9 millones 450 mil votos, menos del 41%.

    Adicionalmente, y como es mandato constitucional, la tarjeta electoral cuenta con su respectiva casilla para aquellos ciudadanos que decidan ejercer su derecho a través del voto en blanco.

    Se recomienda a todos los votantes asistir temprano y no olvidar su cédula de ciudadanía original para participar en este importante proceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está el Obra – Unidad Deportiva de Belén

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.