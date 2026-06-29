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    Encuentran con vida a los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra, extraviados en Barú

    El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó el hallazgo con vida de los jóvenes

    Publicado por: SoloDuque

    geronimo luciana vivos
    Encuentran con vida a los jóvenes Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra, extraviados en Barú

    Resumen: Familiares y amigos iniciaron una fuerte campaña de difusión en redes sociales pidiendo ayuda a cualquier persona que se encontrara en la zona de Barú para dar con su paradero.

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    Minuto30.com .- Tras varias horas de intensa búsqueda y profunda angustia, las autoridades y familiares confirmaron el hallazgo con vida de Luciana Dangond y Gerónimo Ibarra, los dos jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos en el sector turístico de Barú.

    Detalles de la emergencia

    La alerta se encendió desde la tarde del día anterior, cuando se perdió todo contacto con los jóvenes. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos habían salido a pasear en una moto acuática (jet ski) y, al caer la tarde, no retornaron a la embarcación desde la cual habían partido.

    Inmediatamente, familiares y amigos iniciaron una fuerte campaña de difusión en redes sociales pidiendo ayuda a cualquier persona que se encontrara en la zona de Barú para dar con su paradero.

    El operativo de rescate

    El desenlace positivo, calificado por sus allegados como un «verdadero milagro», fue el resultado de un gran despliegue interinstitucional y ciudadano. La incansable labor de búsqueda y rescate contó con el esfuerzo articulado de:

    La Armada Nacional.
    La Fuerza Aérea Colombiana.
    La Policía Nacional.
    Pescadores locales y cuerpos de rescatistas voluntarios.

    geronimo luciana aviso de busqueda

    Aviso compartido por la policía, sobre la búsqueda de los dos jóvenes en Barú

    Reacciones de alivio en el país

    La noticia de su aparición sanos y salvos, generó una ola de tranquilidad y agradecimiento. Diversas personalidades de la vida pública colombiana se pronunciaron para celebrar el hecho y enviar un abrazo solidario a las familias por la indescriptible incertidumbre que vivieron.

    Entre las figuras que se unieron a los mensajes de tanto de búsqueda como de agradecimiento se destacan el reconocido compositor vallenato Wilfran Castillo y el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, este último exaltó la rápida acción de las autoridades y celebraron este feliz desenlace para las familias afectadas.

    geronimo luciana aviso vivos 1

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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