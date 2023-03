Encontró a su esposo muerto en su armario en estado momificado

Después de ocho meses de búsqueda, el 11 de diciembre de 2022, Jennifer Maedge reportó que había encontrado a su esposo en el armario de su casa. El hombre estaba desaparecido desde el mes de abril de 2022.

Según las autoridades del departamento de policía de Troy, Illinois, EE. UU, ya habían realizado, dos veces, labores de búsqueda en la casa de la pareja, pero no hallaron pistas que les permitirá saber el paradero de Richard.

‼️Sharing for a member:

PLEASE HELP SHARE & FIND MY #MISSING BROTHER 🥺#RichardMaedge

He went missing from his home in Troy #ILLINOIS on 4.26.22

Left wallet, left keys,

Had cell phone on him. pic.twitter.com/l0jeDw8yhZ

— 🇺🇦🌻True Crime Sisters🌻🇺🇦 (@TrueCrimeSister) September 1, 2022