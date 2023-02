[VIDEO Y FOTOS] ¡Qué asco! Encontró una rata dentro de la bolsa de pan tajado

Un hombre en la India denunció que dentro de su bolsa de pan tajado, que pidió por servicio domicilio a una empresa llamada Blinkit, que es como un Uber Eats un Rappi en Colombia.

Este asqueroso suceso, fue compartido en redes sociales y se deja ver las terribles imágenes en las que se ve al animal dentro de la bolsa, justo entre el plástico y el pan.

«Me entregaron una rata viva dentro del paquete de pan», escribió horrorizado el usuario, llamado Nitin Arora que describió el suceso como la «experiencia más desagradable» que ha vivido.

«Si una entrega en 10 minutos trae este equipaje, preferiría esperar unas horas antes que recibir estos artículos», declaró en Twitter.

En las imágenes puede verse además un pantallazo de la conversación que mantuvo con el servicio de atención al cliente de la empresa de reparto.

«Tu desasosiego es comprensible», le dicen, a la par que le piden disculpas y le aseguran que su caso va a ser reportado dentro de la empresa. «Hemos tomado nota de su comentario sobre este incidente concreto y tomaremos medidas correctivas para mejorarlo», le dicen.

El usuario además compartió un meme en el que puede verse una valla publicitaria en la que se anuncia Blinkit, con un montaje en el que puede leerse «Pan tajado con rata en tan solo 10 minutos», como si de una gran oferta se tratara.

