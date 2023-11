VIDEO. ‘¡Miedo desbloqueado!’, encontraron una araña en el oído de una mujer

La revista científica ‘New England Journal of Medicine’ reveló un video, en donde a una paciente le encontraron una araña anidando su oído.

Durante cuatro días, una mujer se quejó de escuchar un ruido extraño en su oído izquierdo.

La mujer acudió al médico para averiguar de qué se trataba. Incluso, tuvo «la sensación de alguna criatura moviéndose dentro de la misma».

Tras una consulta, a la mujer le encontraron una araña viviendo en su oído, la cual había construido una telaraña en la cavidad.

Para colmo, la araña habría mudado su exoesqueleto

Para su extracción utilizaron una succionadora especializada para oídos.

«No sintió dolor porque la araña era muy pequeña. Solo medía entre dos y tres milímetros», dijo el doctor Tengchin Wang en entrevista con la ‘NBC’.

A woman with hypertension presented to the clinic with a 4-day history of abnormal sounds in her ear. On examination, a small spider was seen moving within the external auditory canal of the left ear. The molted exoskeleton of the spider was also present. https://t.co/dye2sbbiL9 pic.twitter.com/SfeNBBGQS8

— NEJM (@NEJM) October 25, 2023