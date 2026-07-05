Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Encontraron un celular en Transmilenio, cobraron por devolverlo y casi terminan en prisión por extorsión

    La Procuraduría sienta un precedente sobre los límites de la extorsión, contribuyendo a preservar los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad

    Publicado por: SoloDuque

    TransMilenio extenderá su horario por los partidos de la Selección Colombia
    Foto de archivo.
    Encontraron un celular en Transmilenio, cobraron por devolverlo y casi terminan en prisión por extorsión

    Resumen: La Procuraduría sienta un precedente sobre los límites de la extorsión, contribuyendo a preservar los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La intervención garantista de la Procuraduría General de la Nación evitó que Wendy Camila Flórez Rodríguez y Diego Andrés Castellanos permanecieran condenados, tras demostrar que la conducta que les imputaron no encuadraba con el delito de extorsión tentada.

    La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia acogió el concepto del Ministerio Público y absolvió a los dos ciudadanos. Los hechos se relacionan con el hallazgo en agosto de 2018, de un teléfono celular en el sistema Transmilenio, la persona que lo encontró contactó a su propietaria y condicionó la entrega al pago de $ 200.000.

    La Procuraduría Primera Delegada para la Casación Penal señaló que la conducta carecía de tipicidad objetiva, por cuanto no existió constreñimiento mediante violencia, intimidación o amenaza idónea para doblegar la voluntad de la víctima. En consecuencia, para el Ministerio Público aunque el comportamiento de los procesados era socialmente reprochable no se cumplían los requisitos del delito de extorsión.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Con esta intervención ante la Corte, la Procuraduría sienta un precedente sobre los límites de la extorsión, contribuyendo a preservar los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad, garantizando que la respuesta penal del Estado se funde en conductas que realmente configuren un delito y evitando condenas incompatibles con las garantías constitucionales del debido proceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.