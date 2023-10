VIDEO Y FOTOS. Encontraron el cuerpo de un adulto mayor en el Río Medellín a la altura de Caribe

in

En la mañana de este viernes 20 de octubre, fue hallado el cuerpo de un hombre adulto flotando sobre el río Medellín.

El rescate del cuerpo sin vida se dio sobre las 8:30 de la mañana de este viernes, a la altura de Caribe, y se trataría de un adulto mayor.

Aunque no se han establecido las causas de la muerte, el cuerpo no presentó marcas evidentes de violencia y se sospecha que habría sido un posible suicidio, pues algunos testimonios dicen que lo vieron deambulando el jueves por la estación del Metro Caribe, y posiblemente se habría lanzado desde allí, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Hasta el lugar llegaron organismos de socorro y el Sijín para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo del adulto mayor.

