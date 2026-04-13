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Resumen: ¡El milagro de la mañana llegó! Tras una noche cargada de incertidumbre y de un despliegue operativo titánico por parte de los organismos de socorro, la historia de los senderistas extraviados en los cerros orientales de Bogotá tuvo un desenlace positivo.

¡Encontraron a los perdidos! Aparecieron con vida las siete personas extraviadas en Monserrate

Minuto30.com.– La mañana de este lunes 13 de abril trajo consigo la noticia que toda Bogotá estaba esperando. El Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital confirmó a las 8:10 a. m. el exitoso rescate de las siete personas que se encontraban desaparecidas desde la tarde del domingo en las inmediaciones del cerro de Monserrate.

Tras más de 18 horas de intensa búsqueda, los equipos de emergencia lograron ubicar a los ciudadanos, poniendo fin a la angustia de sus familias.

Una madrugada de búsqueda implacable

El operativo no se detuvo ni un solo minuto durante la madrugada. A pesar de las difíciles condiciones del terreno y la oscuridad, los rescatistas mantuvieron la esperanza viva utilizando tecnología de punta.

Drones térmicos: Las autoridades realizaron múltiples sobrevuelos con drones equipados con cámaras térmicas. Aunque durante la noche no arrojaron resultados positivos, la insistencia fue clave.

La hipótesis de la cueva: El equipo de Bomberos presumió acertadamente que, ante la baja de temperatura en la montaña, el grupo se había refugiado al interior de una cueva para pasar la noche, lo que inicialmente dificultó su detección desde el aire.

A través de su cuenta de X, los Bomberos de Bogotá entregaron el anhelado parte de tranquilidad:

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“👨🏻‍🚒 Buenas noticias. Las siete personas que se encontraban desaparecidas ya fueron encontradas y están siendo bajadas desde la parte alta del cerro.”

En este momento, las cuadrillas de rescate adelantan el descenso coordinado con los ciudadanos. Una vez lleguen a la base, el protocolo de atención será el siguiente:

Evaluación médica: Serán trasladados al Puesto de Mando Unificado (PMU) donde personal paramédico evaluará su estado de salud, signos vitales y posibles cuadros de hipotermia o deshidratación.

Entrega a familias: Tras verificar que se encuentran estables, serán entregados a sus seres queridos, quienes aguardan en la zona desde ayer.