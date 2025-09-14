perrito encontrado familia
¡Ya encontramos la familia! Bulldog francés que estaba en la Comuna 8 ya regresó a su hogar

Resumen: Encontramos al dueño de un perro bulldog, de color negro con un lunar blanco, que deambulaba en el barrio La Libertad, en el oriente de Medellín.

Actualización

La mascota ya está en su hogar. Gracias a todos los que nos ayudaron a encontrar la familia del perrito

Buscamos los dueños de un perrito bulldog francés encontrado en la Comuna 8: porta pañoleta

Minuto30.com .- Se busca a los dueños de un perro de raza bulldog, de color negro con un lunar blanco en el pecho. El animal fue encontrado en el barrio La Libertad, en la Comuna 8 del oriente de Medellín.

El perrito se encuentra a salvo y sus cuidadores buscan a los propietarios de la mascota que porta pañoleta.

Si es su perro, o si conoce a sus dueños, por favor comuníquese al número de WhatsApp XXXXXXXXXXXX.

