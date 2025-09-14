Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Ya encontramos la familia! Bulldog francés que estaba en la Comuna 8 ya regresó a su hogar

Actualización

La mascota ya está en su hogar. Gracias a todos los que nos ayudaron a encontrar la familia del perrito

Buscamos los dueños de un perrito bulldog francés encontrado en la Comuna 8: porta pañoleta

Minuto30.com .- Se busca a los dueños de un perro de raza bulldog, de color negro con un lunar blanco en el pecho. El animal fue encontrado en el barrio La Libertad, en la Comuna 8 del oriente de Medellín.

El perrito se encuentra a salvo y sus cuidadores buscan a los propietarios de la mascota que porta pañoleta.

Si es su perro, o si conoce a sus dueños, por favor comuníquese al número de WhatsApp XXXXXXXXXXXX.

