    ¡Encontrada! Luna fue cuidada por personas que la encontraron y ya está de nuevo en su hogar

    Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron a luna a regresar a su hogar

    ¡Encontrada! Luna fue cuidada por personas que la encontraron y ya está de nuevo en su hogar

    Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron a luna a regresar a su hogar

    Minuto30.com .- Luna, la perrita que se extravió por las escaleras eléctricas de la Comuna 13, ya está de nuevo en su hogar; una persona que la encontró la resguardó y tan pronto vieron la publicación la regresó con su familia.

    Gracias a todos los que compartieron la información y ayudaron a luna a regresar a su hogar.

    Información Previa

    Buscamos a luna, una perrita que se perdió cerca de las escaleras eléctricas de la Comuna 13

    Minuto30.com .- Una familia del occidente de Medellín vive momentos de angustia este domingo 28 de diciembre. Su perrita, llamada Luna, se extravió aproximadamente a las 12:00 p. m. en el barrio 20 de Julio, en un punto crítico: las inmediaciones de las Escaleras Eléctricas de la Comuna 13.

    Dada la naturaleza turística del sector, la familia está especialmente preocupada, pues el alto flujo de visitantes y transeúntes dificulta el rastro de la pequeña. Temen que, ante el ruido o la cantidad de gente, Luna se haya desorientado y se encuentre lejos de su zona habitual.

    Detalles para identificar a la mascota

    Nombre: Luna.

    Lugar: Barrio 20 de Julio, cerca de las Escaleras Eléctricas (Comuna 13).

    Fecha y hora: Domingo 28 de diciembre, 12:00 p. m.

    Situación: Su familia la busca desesperadamente y pide a comerciantes, guías turísticos y residentes estar atentos.

    Mírela bien: es de pelaje blanco con algunas manchas cafés en orejas y nariz y la ceja derecha “negra”.

    Un llamado a turistas y residentes

    Si usted se encuentra visitando los murales o el sector de las escaleras hoy, o si reside en el barrio 20 de Julio, por favor observe bien a su alrededor. Luna podría estar buscando refugio en algún local comercial o haber sido recogida por alguien que aún no ha visto este reporte.

    Si tiene información sobre su paradero, la ha visto deambulando o sabe quién la tiene resguardada, comuníquese de manera urgente al siguiente número:

    WhatsApp de contacto: XXXXXXXXXXXX

    La difusión rápida es la herramienta más efectiva. Por favor, comparta esta nota en sus estados y grupos de WhatsApp del barrio. ¡Ayúdanos a que Luna regrese a casa!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


