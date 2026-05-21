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Resumen: EnCicla opera ahora en las dos terminales de Medellín; la estación Terminal del Norte conecta con Caribe y autobuses, reforzando la movilidad sostenible. EnCicla.

EnCicla amplía su red: ahora las dos terminales de Medellín están conectadas

El sistema público de bicicletas EnCicla continúa ampliando su operación en Medellín y ya cuenta con estaciones activas en ambas terminales de transporte terrestre de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la conectividad y promover la movilidad sostenible en el Valle de Aburrá.

La más reciente apertura corresponde a la estación Terminal del Norte, ubicada sobre la carrera 65, un punto estratégico que permitirá integrar los recorridos de los usuarios con la estación Caribe del Metro, buses alimentadores, rutas integradas y, próximamente, con el proyecto Metro de la 80.

Con esta nueva operación, EnCicla busca facilitar los desplazamientos entre sectores residenciales, universidades, centros educativos, zonas comerciales y espacios de servicios, especialmente para habitantes de comunas como Robledo, Castilla y Doce de Octubre.

La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio, aseguró que el sistema sigue consolidándose como una alternativa gratuita y sostenible para la ciudadanía, mientras avanzan las acciones de recuperación y fortalecimiento de la red de bicicletas públicas.

La estación Terminal del Norte se suma a otros acopios recuperados o habilitados desde 2024, entre ellos Terminal del Sur, La Playa – Soma, Casa de Cultura Los Colores y Teatro Metropolitano.

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Precisamente, la estación de la Terminal del Sur había sido recuperada completamente en octubre de 2024, convirtiéndose en otro punto clave para la movilidad intermodal en Medellín.

Según el Área Metropolitana, más del 72 % de los acopios de EnCicla han sido intervenidos mediante trabajos de mantenimiento integral, que incluyen reparaciones estructurales, renovación de cableado, sistemas eléctricos y mejoras estéticas.

La entidad indicó que espera finalizar el año con todas las estaciones operando en óptimas condiciones, como parte del plan de recuperación integral del sistema.

Con estas acciones, las autoridades buscan seguir fortaleciendo alternativas de transporte limpio, gratuito y conectado con otros sistemas de movilidad del área metropolitana.

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