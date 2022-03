EnCicla, el proyecto de movilidad activa más innovador del Valle de Aburrá

En 2022 Encicla aspira ser el referente mundial de transporte sostenible y amigable con el medio ambiente, estar a la altura de los desarrollos tecnológicos, y brindarle a cada usuario una excelente experiencia de movilidad activa.

El único sistema público de bicicletas gratuito que existe en el mundo, se ha convertido en el desarrollo tecnológico más importante e innovador de la última década, para miles de habitantes del Valle de Aburrá, que han visto en este programa una alternativa de desplazamiento rápida, eficiente y económica entre sus hogares y sus sitios de trabajo y estudio.

Así lo confirman varios de los usuarios, entre ellos Orlando Posada, quien afirma que la opción de desplazarse sin hacer parte de los tacos en las vías y de ahorrar en transporte es lo mejor que le ha podido pasar, luego de elegirlo como el único para trasladarse de su casa a su trabajo.

EnCicla, el programa bandera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuenta con un equipo de 160 personas dedicadas a atender las eventualidades que puedan ocurrir, porque el sistema no está exento de circunstancias adversas. Y es por ello que el subdirector de Movilidad, Jonathan Hernández, afirma que uno de los temas más importantes en la prestación del servicio es garantizar una experiencia de uso cómoda, segura y eficiente a los 117.000 usuarios inscritos que se tienen actualmente, y que es el primer paso para alcanzar la meta de 200.000 usuarios inscritos y satisfechos al cierre de este 2022.

Desde que se puso en funcionamiento el nuevo software, de propiedad de la entidad, se han llevado a cabo una serie de actualizaciones que buscan mejorar todas las funcionalidades del sistema y los requerimientos del uso del mismo.

Pese a que la mayoría de los usuarios valoran de manera significativa el servicio, el uso permanente de las bicicletas del sistema EnCicla, (13 préstamos por bicicleta al día) y, por otra parte, el mal uso de las bicicletas, pone en riesgo el buen funcionamiento y servicio del sistema.

A muchos usuarios se les sorprende haciendo piques, pegándose de los buses; otros se quedan con la bici todo un día para hacer uso personal de ella, algunos más la dejan abandonada y los dueños de lo ajeno se apoderan de ellas, temas que también se han hecho evidentes a través de las redes sociales.

Por esta y por muchas otras razones, el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona, quien se ha empeñado en fortalecer este programa de manera que se convierta en referente mundial y de país en lo que tiene que ver con movilidad sostenible y activa, destaca la inversión que la entidad viene realizando en tecnología, la cual fue necesario actualizarla debido a los problemas permanentes que se venían presentando desde 2017, con el software anterior, además de incorporarle componentes eléctricos que se requieren para la integración de las estaciones.

Programa innovador

Este programa, que en 2022 llega a sus 12 años de funcionamiento, busca estar a la altura de los avances tecnológicos más innovadores del mundo.

Para las directivas de la entidad no es posible qué en pleno desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial, el sistema siga presentando fallas con el reconocimiento de las bicicletas cuando los usuarios las anclan en las estaciones.

“Es por ello que hemos instalado un software nuevo con el propósito de tener control sobre la operación del sistema, y así ofrecer una mejor experiencia al usuario, y avanzar en la expansión programada en todo el Valle de Aburrá”, destaca Palacio Cardona.

Desde el 2017, el operador encargado de mantener en óptimas condiciones el sistema, y por ende garantizar un excelente servicio a los usuarios no ha cumplido con la tarea asignada, lo que ha generado molestias debido a que afecta la prestación del servicio, y el usuario tiene inconvenientes en el retiro y anclaje de las bicicletas, interfiriendo en la disponibilidad de las mismas, y en el correcto funcionamiento de algunas estaciones.

En ese año (2017) se tomó la decisión de ampliar el sistema con estaciones automáticas, para lo cual se realizó una contratación con una empresa que, por razones ajenas a la entidad, no cumplió con lo pactado. “Lo que ha causado problemas jurídicos con el anterior prestador del servicio”, advierte el subdirector. A lo que se suma que, en 2020, la pandemia motivó una suspensión de dicho contrato.

“El software con el que operaba el sistema Encicla estaba presentando dificultades, y por esta razón se tomó la decisión de diseñar uno nuevo”, advierte el directivo y reitera que “es por esta razón que es necesario aclarar que las 22 estaciones que no están en operación, y que inclusive han sido vandalizadas, no son estaciones de EnCicla; no hacen parte del patrimonio de la entidad, porque no se ha pagado por ellas”.

Desde que se puso al servicio de los usuarios el nuevo software, de propiedad de la entidad, se han realizado una serie de actualizaciones que buscan mejorar funcionalidades del sistema según los requerimientos, y el análisis del uso del mismo. Hoy, esas actualizaciones tecnológicas introducidas en el nuevo software, permiten enviar una señal al centro de operaciones para que sea posible tomar los correctivos necesarios en caso de que el tótem, donde se ancla la bicicleta, presente dificultades para retirarla o entregarla. Otra nueva función que se estrena es que el usuario puede cambiar su PIN o clave de acceso desde el mismo tótem, procedimiento que antes solo se podía realizar por teléfono.

Se calcula que en EnCicla se reciben cerca de 300 a 350 llamadas telefónicas al día, con reportes de la operación o para solicitar asesoría y acompañamiento en el registro en el sistema. Incluso, gracias a la contraloría social que ha asumido la ciudadanía se modificó el diseño de los teclados numéricos habilitados en las estaciones para el retiro de las bicicletas, y se crecieron en tamaño para que las personas con manos y dedos gruesos puedan utilizarlo sin dificultad alguna.

La innovación para mantener los niveles de servicio y seguir sumando usuarios a la experiencia EnCicla, es una prioridad. Es por ello que, para el director de la entidad, esta es una propuesta, “que mejora las condiciones de vida de los habitantes metropolitanos, garantiza la competitividad y la transformación del territorio y, en especial, mejorar las condiciones ambientales”.

Pero, ante todo, destaca, “qué gracias a este programa, único por ser ciento por ciento público y gratuito, se han logrado reducir más de 10.500 toneladas de C02 en estos años de servicio”.

Recuadros

La tecnología sigue avanzando. Desde el 2021, el área Metropolitana del Valle de Aburrá, inició el PILOTO BICICLETAS ELÉCTRICAS.

Actualmente este Piloto de Bicicletas Eléctricas se realiza desde la Institución Universitaria ITM, sede Fraternidad, la cual está ubicada en el barrio (Boston) y se encuentra aproximadamente a 1.575 msnm con salidas mayormente en ladera.

Para la ejecución del piloto se tienen dispuestas 50 bicicletas eléctricas con motor de 350W, las cuales están disponibles para ser utilizadas tanto por estudiantes como colaboradores de la institución universitaria ITM.

Durante el mes de febrero con la ejecución del presente piloto se han evitado la emisión en CO2 de 476.3 kg

Cabe destacar que a la fecha hacen parte del piloto usuarios que realizan desplazamientos tanto en Medellín, como Bello e Itagüí, pudiendo desplazarse hasta su casa y regresar a la institución universitaria ITM sede Fraternidad (Boston) con la misma carga.

Durante la ejecución del piloto, en 2022 a la fecha, se han realizado 1.299 viajes, cubriendo una distancia recorrida de 11.488, con un promedio por viaje de 8,8 k.m.

EnCicla cuenta con:

El sistema cuenta con cerca de 2.000 bicicletas y se realizan un promedio de 9.000 préstamos diarios.

103 estaciones entre automáticas y manuales.

2.000 bicicletas en funcionamiento.

557 bicicletas próximas a ingresar a la operación.

17.330 viajes diarios antes de la pandemia.

117.000 usuarios activos.

Durante la pandemia, el pico más alto de préstamos fue de 7.800 viajes diarios.

Estado expansión EnCicla Primer semestre-2022

Bello: se están solicitando las licencias para 10 estaciones automáticas en este municipio.

Copacabana: está en la fase inicial de estudios y visitas previas para 4 estaciones en el municipio.

La Estrella, Caldas y Girardota: en fase de planeación antes dar inicio a la etapa de estudios previos en este municipio.

