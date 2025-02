Resumen: Polémica por maltrato a paciente de 67 años en centro médico de Nueva EPS en Puerto Carreño, Vichada, tras ser encerrada por no recibir atención médica.

Denuncian presunto encierro de una adulta mayor en una instalación de la Nueva EPS tras no recibir atención

Un grave caso de presunto maltrato institucional se registró en un centro médico de la Nueva EPS en Puerto Carreño, Vichada, donde una adulta mayor de 67 años y su hijo fueron presuntamente dejados bajo llave después de esperar cuatro horas por atención médica.

El hecho registrado en video, muestra cómo la gerente del centro ordenó apagar las luces y cerrar las instalaciones, ignorando la presencia de los usuarios.

«Si tenemos que amanecer aquí, amanecemos. No me parece justo que hagan venir a mi mamá desde las dos de la tarde y no la atiendan», expresó el hijo de la paciente.

La situación escaló cuando la funcionaria alegó supuesta conducta «grosera» por parte de la adulta mayor, quien manifestó su frustración por múltiples citas reprogramadas sin efectiva atención médica.

Ante la viralización del video, la Nueva EPS emitió un comunicado señalando que investigará el caso y escuchará ambas versiones, aunque advirtió sobre presuntos actos de maltrato verbal.

La entidad se comprometió a establecer canales de diálogo con el ministerio público para mejorar la atención en Puerto Carreño.

