Encendido navideño en Sabaneta: una cita con la tradición y la magia

Sabaneta se alista para vivir una de las fechas más esperadas del año: el encendido oficial de la Navidad. Bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”, la Administración Municipal convoca a la comunidad en general a reunirse este viernes 28 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el Parque Principal, en el lugar donde avanza la construcción de la Plazoleta Central Inteligente, que será el escenario central de esta celebración.

La programación está pensada para que niñas, niños, jóvenes, personas mayores y visitantes disfruten de un ambiente festivo y seguro, en el que la Navidad se viva como un tiempo de encuentro, alegría y esperanza compartida. Este evento busca, además, resaltar la identidad y la tradición sabaneteña, integrando las luces, la música y el encuentro ciudadano como elementos clave para dar inicio a la temporada decembrina.

La Alcaldía de Sabaneta resalta que la Navidad es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios, promover el encuentro en familia y recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia, diálogo y cercanía. Las luces serán, además, un atractivo para quienes visitan la ciudad durante esta época, convirtiendo al parque y a su entorno en un punto de referencia para compartir.

Con esta actividad, Sabaneta abre oficialmente su agenda navideña y reafirma su propósito de seguir construyendo una ciudad que celebra sus tradiciones.

