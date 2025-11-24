Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    Encendido navideño en Sabaneta: una cita con la tradición y la magia

    La Alcaldía de Sabaneta resalta que la Navidad es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios

    Publicado por: SoloDuque

    Encendido navideño en Sabaneta: una cita con la tradición y la magia

    Resumen: La Alcaldía de Sabaneta resalta que la Navidad es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Sabaneta se alista para vivir una de las fechas más esperadas del año: el encendido oficial de la Navidad. Bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”, la Administración Municipal convoca a la comunidad en general a reunirse este viernes 28 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el Parque Principal, en el lugar donde avanza la construcción de la Plazoleta Central Inteligente, que será el escenario central de esta celebración.

    La programación está pensada para que niñas, niños, jóvenes, personas mayores y visitantes disfruten de un ambiente festivo y seguro, en el que la Navidad se viva como un tiempo de encuentro, alegría y esperanza compartida. Este evento busca, además, resaltar la identidad y la tradición sabaneteña, integrando las luces, la música y el encuentro ciudadano como elementos clave para dar inicio a la temporada decembrina.

    La Alcaldía de Sabaneta resalta que la Navidad es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios, promover el encuentro en familia y recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia, diálogo y cercanía. Las luces serán, además, un atractivo para quienes visitan la ciudad durante esta época, convirtiendo al parque y a su entorno en un punto de referencia para compartir.

    Con esta actividad, Sabaneta abre oficialmente su agenda navideña y reafirma su propósito de seguir construyendo una ciudad que celebra sus tradiciones.

    Aquí más Noticias de Sabaneta


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.