Encapuchados que se tomaron el Poli ayer ni siquiera serían estudiantes, esto se sabe del tema

Resumen: El lunes, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid fue tomado por cuatro encapuchados con la ayuda de dos personas adicionales. El rector Jairo Osorio explicó que los bloqueos no estaban relacionados con problemas específicos de la institución, y los estudiantes no estaban involucrados. La alteración del orden público fue para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y la muerte de estudiantes. Osorio destacó que los encapuchados no eran parte de la institución y criticó el uso del recinto para estos actos, que causan retrasos académicos y caos en la ciudad.