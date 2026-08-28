Encapuchado y con disparos en la cabeza: hallan cadáver en zona boscosa entre El Picacho y Aures

Resumen: La víctima, un hombre de aproximadamente 25 a 30 años que no portaba documentos, fue encontrada con las manos cruzadas en un camino peatonal del noroccidente de Medellín. Las autoridades investigan el misterioso crimen.
Minuto30.com .- Un escabroso hallazgo alteró la tranquilidad de los habitantes del noroccidente de Medellín durante la mañana de este jueves 27 de agosto. En un camino peatonal semi boscoso que conecta a los barrios El Picacho y Aures, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre joven con evidentes signos de violencia.
El descubrimiento se reportó a las 10:10 a.m. en la Calle 97 con Carrera 86B, un punto limítrofe conocido popularmente por la comunidad como el sector de ‘Los Rieles’.
Según testigos, la víctima fue encontrada tendida boca arriba y con las manos cruzadas. Presentaba dos impactos por arma de fuego en la región prefrontal (cabeza).
En el lugar se encontró una vainilla calibre 9 mm. Además, un detalle que llamó la atención de los investigadores fue que junto al cuerpo se encontró una «pipa» utilizada para el consumo de sustancias alucinógenas, y se observó muy poca cantidad de sangre en el sitio.
Ningún habitante del sector logró reconocer al occiso y tampoco se hicieron presentes familiares o allegados al lugar.
Señas particulares para su identificación
Al cadáver no se hallaron pertenencias ni documentos de identidad, por lo que la víctima fue ingresada a las instalaciones de Medicina Legal como Cuerpo No Identificado. Para facilitar las labores de reconocimiento, las autoridades entregaron la siguiente descripción:
Edad estimada: Entre 25 y 30 años.
Vestimenta: Conjunto de sudadera y chaqueta de color azul oscuro, tenía la capucha puesta, camiseta gris y tenis rojos con suela blanca.
Por el momento, los móviles del homicidio y las circunstancias exactas de la muerte continúan por establecer. El caso quedó a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes avanzan en las labores para establecer la plena identidad de la víctima y aportar pistas a la investigación.
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