¡Qué tragedia! Encapuchado asesinó a «el oso» frente a su pequeña hija y dejó el arma abandonada

Resumen: Un condenable hecho de violencia estremeció a los habitantes de la vereda El Ancón en el municipio de Copacabana. Un hombre de 45 años fue ultimado a tiros en la entrada de su vivienda ante la mirada de su hija de 8 años, minutos después de haber despedido a su esposa.

Minuto30.com .- La noche del viernes 24 de julio se tiñó de luto y terror para una familia en el sector La Carrilera, una zona de invasión en la vereda El Ancón de Copacabana. Sobre las 9:30 p.m., un hombre de 45 años, conocido en el sector con el alias de «El Oso», fue víctima de un ataque sicarial que acabó con su vida de forma inmediata.

Según los reportes preliminares, la víctima regresaba a su lugar de residencia movilizándose en una bicicleta negra, acompañado en todo momento por su hija de 8 años. Padre e hija venían de la vía principal, hasta donde habrían acompañado a la madre de la menor para que abordara un vehículo rumbo a su turno nocturno en una fábrica de calzado en Girardota.

Un ataque fulminante en la puerta de su hogar

Al llegar a la zona verde que da ingreso a su vivienda, donde residía desde hace 15 años con su esposa, la niña y su hijastro de 14 años, se desató la tragedia.

Un sujeto encapuchado habría interceptado a la víctima, disparándole en al menos tres oportunidades, una herida en la espalda y dos en la cabeza y el rostro. Ante el horror de la escena, fue la propia niña de 8 años quien, en medio del desespero, habría corrido a dar aviso a una vecina sobre lo que le acababa de ocurrir a su padre. El agresor huyó con rumbo desconocido.

Hallazgos e hipótesis de la investigación

Al llegar la patrulla de la Policía para atender el llamado de la comunidad, encontraron el cuerpo sin vida de la víctima en posición sedente junto a su bicicleta. Las pesquisas iniciales arrojaron datos cruciales para el desarrollo de la investigación:

Evidencia abandonada: Durante un barrido por la zona, las autoridades hallaron en la parte trasera de un inmueble cercano un revólver marca Llama Scorpion, calibre 38 corto, junto con un buzo negro, elementos que habrían sido utilizados por el sicario.

Ausencia de pertenencias: Llama la atención de los investigadores que a la víctima no se le hallaron objetos de valor ni su teléfono celular en el momento de la inspección.

Móviles del crimen: Aunque todo es materia de investigación, las autoridades indagan si este homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico o derivado de graves desavenencias previas con personas del vecindario.

Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para dar con el paradero del responsable material e intelectual de este crimen que hoy deja a una menor huérfana en el norte del Valle de Aburrá.