¿Enamoradas?, Rosalía y Kylie Jenner calientan internet con anillo y compromiso

Rosalía y Kylie Jenner publicaron en sus redes sociales fotos gemelas en las que salen abrazadísimas y con el emoji de un anillo de brillantes que simboliza el compromiso matrimonial.

“Le dije que sí”, escribió la cantautora española acompañando la imagen que fue tomada en los camerinos del Staples Center de Los Ángeles, donde Rosalía fue parte del festival de música latina de principios de año conocido como a Calibash.

Jenner, la menor del clan de hermanas Kardashian Jenner, escribió por su parte comentarios como “ocupada” y “esposita”, mientras que en un video que tomó tras bambalinas de la actuación de Rosalía y que publicó en sus stories en Instagram puso “my baby”.

La amistad entre la joven magnate de los cosméticos y la cantante de “Con altura” surgió a raíz del remix de “Highest In The Room”, tema en el que Rosalía y Lil Baby colaboraron con Travis Scott, expareja de Jenner, con quien tuvo a Stormi.

El diciembre pasado, las dos jóvenes se encontraron en Los Ángeles y se declararon mejor amigas al publicar una foto tomando mimosas en una terraza.

“‘Madre mía Rosalía’ and ‘in love with her vibe (estoy enamorada de su energía)”, escribió Jenner con un emoji de corazón.