¡En Villa Hermosa y Buenos Aires! A recoger agua que les van a lavar los tanques

Resumen: Esta pausa operativa es fundamental para garantizar que el suministro de agua cumpla con los estándares de calidad y potabilidad para todos los habitantes del sector. EPM agradece la comprensión de la ciudadanía frente a estos trabajos preventivos necesarios para la infraestructura hídrica.

Minuto30.com .- Empresas Públicas de Medellín (EPM) informa que, debido a las labores de mantenimiento y lavado del tanque de almacenamiento de agua potable, se realizará una interrupción programada del servicio de acueducto. La medida afectará a diversos sectores de las comunas 8 (Villa Hermosa) y 9 (Buenos Aires), iniciando a las 8:00 p.m. de este miércoles 29 de abril y extendiéndose hasta las 4:00 a.m. del jueves 30 de abril de 2026.

En la Comuna 8, los barrios impactados incluyen La Libertad, Villatina, Las Estancias, Villa Lilliam, El Pinal, Los Mangos, Enciso, La Ladera y Sucre. Por su parte, en la Comuna 9, la interrupción afectará principalmente al barrio Barrios de Jesús. El corte comprende un cuadrante amplio que va desde la calle 49A hasta la calle 59C, entre las carreras 2C y 28, afectando múltiples rangos de direcciones residenciales y comerciales en la zona centro-oriental de la ciudad.

Se recomienda a todos los usuarios abastecerse de agua de manera anticipada y moderada para cubrir las necesidades básicas durante estas ocho horas. Una vez finalizadas las labores de limpieza, el servicio se restablecerá de forma gradual. EPM sugiere que, en caso de percibir alguna coloración en el agua al momento del regreso del servicio, se deje correr el líquido durante unos minutos antes de consumirlo.

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Esta pausa operativa es fundamental para garantizar que el suministro de agua cumpla con los estándares de calidad y potabilidad para todos los habitantes del sector. EPM agradece la comprensión de la ciudadanía frente a estos trabajos preventivos necesarios para la infraestructura hídrica.