VIDEO: ¡Se fueron sin pagar! Mauro Urquijo y su esposa trans tuvieron tremendo lío en su boda

La boda que se realizó el fin de semana pasado en un hotel en Santa Marta terminó con el llamado de las autoridades luego de que la pareja de recién casados, Mauro Urquijo y María Gabriela Isler, se negara a pagar el dinero de la lujosa boda que ya habían festejado. Al parecer, fueron víctimas de robo en ese mismo lugar.

La administración del hotel tuvo que llamar a la Policía tras que Urquijo y su pareja no pagaran la cuenta que sumaba unos tres millones 500 mil pesos. “No esperábamos una cuenta tan alta, la verdad en medio de la alegría me descuidé por un momento y sucedieron varias cosas negativas que empañaron la celebración, sin embargo, lo que menos me esperé es que llegara la Policía y recibiéramos un trato de delincuentes”, aseveró María Gabriela Isler para El Tiempo.

Asimismo, dio a conocer que el hotel le estaba sumando otras cuentas que no hacían parte de la celebración. “El hotel nos prestó el servicio de meseros y comida, y lo que pasó es que personas empezaron a pedir a nombre mío en el minibar. [Además,] se anexaron unas habitaciones de unas personas que habían llegado de afuera y eso fue lo que sumó a la cuenta que nos dio el hotel”.

Ante tanta polémica, la pareja de casados tuvo que firmar una letra en blanco y se comprometieron a saldar la cuenta a más tardar una semana después de la boda. Aunque no se sabe si podrán pagar, ya que debido a esa situación se habría visto afectada la salud del actor “porque sufre de problemas cognitivos y se desestabiliza muy fácilmente”, dio a conocer a medios nacionales.