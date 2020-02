VIDEO: De esta manera se enteró Angélica Jaramillo sobre la infidelidad de su esposo

Luego de que la modelo Angélica Jaramillo publicara en su cuenta de Instagram una imagen en la que salía una mujer con este escrito, “con esta mujer me fue infiel mi esposo hace cuatro días, acabo de enterarme ¡Qué dolor tan grande!”, ella contó cómo sucedieron las cosas.

“Para mi todo fue una sorpresa. Me llegó una foto, hablé con él y sí pasó. No sé quién es y no quiero saber más”, contó Angélica en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’.

Asimismo, detalló que la publicación que hizo en Instagram fue por un impulso, ella reaccionó muy rápido al enterarse de lo que estaba sucediendo. Y agregó, “esto trae unas consecuencias grandísimas. Lo amo, pero no puedo”.

La modelo dijo que no le iba a dar más importancia al tema, “lo que tuve que llorar ya lo lloré. Lo que tuve que sentir es doloroso. No es para decir pobrecita, ni tampoco me voy a hacer la víctima”.