En video: “Yo no odio a Santos…le tengo pánico” Álvaro Uribe

En un video quedó registrado el momento donde el expresidente y actual Senador, Álvaro Uribe Vélez se refiere de Juan Manuel Santos, expresando que “Yo no odio a Santos..le tengo pánico.

En la publicación se observa al Senador compartir con algunas personas en un sitio no especificado. Allí, el ex mandatario relata una anécdota relacionada a su vida religiosa y más precisamente al sacramento de la confesión, fundamental en el catolicismo.

“Me preguntó un sacerdote que me iba a confesar: ”Oiga Uribe, pero usted no me ha dicho su principal pecado y no sé todavía cómo le voy a tasar la penitencia. ¿Por qué no me ha dicho cuánto odia a Santos?”. “No padre, yo no lo odio, porque cuando uno odia pierde la alegría y la iniciativa. Yo no le pierdo tiempo al odio, yo le tengo pánico”.